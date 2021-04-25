По словам Трампа, теперь он предпочитает общаться со СМИ и общественностью с помощью пресс-релизов.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что после того, как Twitter навсегда заблокировал его аккаунт, соцсеть стала «скучной» и «бесполезной».

Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Трампа, теперь он предпочитает общаться со СМИ и общественностью с помощью пресс-релизов, а не использовать соцсеть.

«Каждый раз, когда я выпускаю релиз, он оказывается повсюду. Он лучше, чем Twitter. Намного элегантнее, чем Twitter, и Twitter действительно скучен», - заявил Трамп.

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Как отметил экс-президент, когда он много лет назад начинал пользоваться Twitter, соцсеть была похожа на «провальную платформу», однако после его публикаций, соцсеть якобы стала «захватывающей»

«Я думаю, что я имел к этому непосредственное отношение», - признался Трамп, добавив, что после блокировки его аккаунта Twitter стал «бесполезным».

Что этому предшествовало

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа Facebook и Instagram были заблокированы.

8 января 2021 года Российская ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Трампу перейти на российские соцсети (запрещены в Украине).

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter расстроила его больше чем проигрыш демократу Джо Байдену на президентских выборах.

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Автор: Денис Прядко