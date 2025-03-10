Президент США в очередной раз заявил, что войну между Россией и Украиной он собирается завершить.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп теперь говорит, что не только у Украины, но и у России "нет козырей", а потому, мол, им надо заключить мирное соглашение.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами Forbes на борту Air Force One.

Также президент США в очередной раз назвал российско-украинскую войну "бессмысленной" и заявил, что он собирается ее завершить.

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"Я говорю, что у них нет козырей. На самом деле ни у кого нет козырей. У России их нет. Все, что нужно, - это заключить соглашение и перестать убивать людей. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее завершить", - сказал Трамп.

Трамп об отсутствии козырей у Украины

Как сообщал ранее УНИАН, впервые президент США сказал об отсутствии козырей у Украины во время спора с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля в Вашингтоне. Тогда Трамп сказал, что Зеленский должен быть благодарным Штатам, поскольку он "не имеет нужных карт на руках" и не может говорить Вашингтону "хочу то - хочу се".

Позже, 7 марта, во время выступления перед журналистами Трамп заявил, что ему сложнее работать с Украиной, чем с Россией, потому что, по его словам, у Киева "нет козырей". "Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо. Но сейчас они бомбят Украину. Мне, честно говоря, сложнее с Украиной, и у них нет козырей. Просто сейчас Россия бомбит Украину к чертовой матери", - сказал он.

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