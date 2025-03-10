Администрация Трампа хочет, чтобы Зеленский пошел на уступки перед мирными переговорами.

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что правительство Украины "готово двигаться вперед" в отношении американского плана по прекращению огня с Россией. Об этом BBC сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

Отмечается, что уже завтра госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц должны прибыть в Саудовскую Аравию для переговоров со своими украинскими коллегами. В это же время Трамп продолжает говорить о том, что не видит того, что Украина "действительно хочет мира".

"Тот факт, что они (представители Украины - УНИАН) приехали сюда на высоком уровне, является для нас хорошим признаком того, что они хотят сесть за стол переговоров и готовы двигаться вперед", - сказал журналистам представитель госдепартамента США.

Видео дня

В издании напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский также должен встретиться в королевстве Персидского залива с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом. Тем не менее украинский лидер не будет играть никакой официальной роли в переговорах с американцами.

Украинскую делегацию возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак. Вместе с ним в Саудовскую Аравию прибудут министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и военный помощник Павел Палиса.

В издании подчеркнули, что на Зеленского в последнее время оказывалось сильное давление со стороны США. Администрация Трампа хочет, чтобы он пошел на уступки перед мирными переговорами. Тем не менее украинский лидер настаивает на том, чтобы Украина получила четкие гарантии безопасности, которые позволят исключить новую войну в будущем.

Кроме того, в пятницу Трамп заявил, что он может ввести новые санкции против России, если Кремль откажется от заключения мирного соглашения. В издании считают, что так президент США косвенно признал, что Украина действительно стремится к миру.

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф рассказал журналистам, что в Саудовской Аравии команда США хочет обсудить с представителями Украины "рамки" мирового соглашения, чтобы положить конец войне. Помимо этого стороны планируют снова обсудить соглашение о добыче полезных ископаемых.

Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии - важные новости

Ранее в The Economist сообщили, что переговоры с представителями США в Саудовской Аравии могут стать последним шансом для Украины. Если эти переговоры в Джидде потерпят крах, Украина вряд ли получит другой шанс.

Кроме того, в Financial Times выяснили, что Украина предложит США за возобновление помощи на переговорах в Саудовской Аравии. Киев попытается убедить Вашингтон возобновить военную и разведывательную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: