Трамп пожаловался на плохой водонапор в душе: правительство США не осталось в стороне от такой проблемы

Водонапор в стране имеет ограничение, которое установили в 1992 году, чтобы экономить воду.

Президент США Дональд Трамп пожаловался на плохой напор воды в душе, что усложняет ему уход за волосами.

В ответ на это правительство страны предложило изменить мощность водонапора, говорится в проекте постановления Министерства энергетики США, обнародованном в правительственном вестнике.

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Он должна изменить закон от 1992 года, который определяет, что через душевую головку в минуту может выливаться не более 9,5 литров воды. Такое ограничение установили для экономии воды.

Постановление же предлагает приравнять к душевой головки каждое отверстие, с которого льется вода. То есть ограничение на 9,5 литров в минуту касаться не всей головки в целом, а каждой дырочки в головке.

Представитель Минэнерго США Шэйлин Хайнс в комментарии CNN сообщила, что эта инициатива ведомства является выполнением обещания Трампа по устранению регулировок на федеральном уровне. И ее принятие позволит «американцам - а не вашингтонскому бюрократам - решать, какие душевые головки они хотят иметь у себя дома».

Недавно президент США Дональд Трамп молча ушел с пресс-конференции после ее начала. Как оказалось, его забрала личная охрана из-за стрельбы у Белого дома.

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