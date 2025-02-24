Путин видит реальную возможность, как выиграть войну в Украине, так и отстранить США не только от Украины, но и от Европы, отмечают эксперты.

После трех лет войны и изоляции со стороны Запада, приход Дональда Трампа к власти в США открыл перед российским лидером Владимиром Путиным мир новых "грандиозных" возможностей, пишет The New York Times.

Исчезли заявления Белого дома о том, что США поддерживают демократию, а не автократию. Исчез также единый фронт Вашингтона против России с его европейскими союзниками, многие из которых начали сомневаться, будет ли новая американская администрация защищать их от Москвы или вообще держать войска в Европе.

Для Путина это стремительная перемена судьбы. Он закрепился на поле боя - несмотря на растущее давление и затраты - и теперь, возможно, считает, что настал его момент изменить баланс сил в пользу Кремля не только в Украине, пишет издание.

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"Я думаю, что он видит реальную возможность, как выиграть войну в Украине, так и отстранить США не только от Украины, но и от Европы", - сказал Макс Бергманн, аналитик по России из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

При этом, по словам Бергмана, "грандиозной целью" Путина является разрушение НАТО, и это представляет собой одну из самых больших возможностей для Путина за четверть века его пребывания у власти в России.

В то же время, даже если возвращение Трампа изменило геополитическую обстановку в пользу Путина, все еще может быстро измениться, говорит Томас Грэм, бывший главный советник Белого дома по России во время администрации Джорджа Буша-младшего, потому что "в конце концов, Трамп ненадежен".

При этом, чтобы положить конец войне, добавил Грэм, обе стороны должны договориться о прекращении боевых действий. Однако Украина и ее европейские сторонники, скорее всего, просто не согласятся на сделку, которую Трамп заключит с Путиным, несмотря на давление США.

"Это гораздо сложнее, чем просто Путин и Трамп сядут и подпишут бумагу, в основном подготовленную Путиным", - сказал Грэм, отметив, что он "не стал бы сейчас открывать шампанское в Москве", даже если Россия, находится в лучшем положении, чем раньше.

При этом Грэм отмечает, что, начиная переговоры, Трамп сталкивается с дополнительной трудностью, связанной с тем, что Путин не является популярной фигурой среди американской общественности, и любая сделка, которую сочтут умиротворением Кремля, может оказаться трудновыполнимой на родине Трампа.

Европейские лидеры осудили политику Трампа по Украине

Так, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас обвинила США в распространении российских нарративов, заявив, что администрация президента США Дональда Трампа поддается на уловки России в своей резкой критике Украины.

А экс-премьер Британии Борис Джонсон отметил, что риторика США о том, что Украина якобы в ответе за начавшуюся войну, просто отвратительна. Он сравнил, что это то же самое, что пловцы напали на акулу в "Челюстях".

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