Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас обвинила США в распространении российских нарративов, заявив, что администрация президента США Дональда Трампа поддается на уловки России в своей резкой критике Украины.
Как пишет Bloomberg, выступая перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, Каллас подчеркнула, что в любом потенциальном мирном соглашении по прекращению российской войны должны участвовать Украина и Европа, поскольку растут опасения, что обе стороны окажутся в стороне от переговоров.
"Мы не можем говорить за президента Трампа, и эти заявления весьма интересны", - сказала Каллас. "Если вы посмотрите на сообщения, которые поступают из Соединенных Штатов, то станет ясно, что там очень сильно представлен российский нарратив".
Она также сообщила, что во вторник она отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры пытаются убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева.
"Ни одна сделка без нас не сработает, и это совершенно ясно", - сказал Каллас. "Вы можете обсуждать с Путиным все, что хотите, но если речь идет о Европе или Украине, то Европа и Украина также должны согласиться на эту сделку".
Она также сообщила, что ЕС представил "новую оборонную инициативу по поддержке Украины боеприпасами в краткосрочной перспективе", которая будет обсуждаться на встрече в понедельник. по данным источников, ЕС готовит пакет дополнительной военной помощи Украине на сумму около 20 миллиардов евро. Инициатива будет направлена на поставку артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, ударных ракет глубокой точности, беспилотников и другого вооружения.
В Европе критикуют позицию Трампа по Украине
На прошлой неделе Трамп обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов", и заявив, что Украина якобы в ответе за начавшуюся войну..
Комментируя эти скандальные заявления экс-премьер Британии Борис Джонсон отметил, что эта риторика просто отвратительна. Он сравнил, что это то же самое, что пловцы напали на акулу в "Челюстях".