Экс-президент США считает, что его и так все знают, поэтому соблюдать правила ему не обязательно.

Дональд Трамп не будет участвовать в первых дебатах между потенциальными кандидатами в президенты от Республиканской партии, которые состоятся на этой неделе. Об этом сообщает CNN.

В воскресенье бывший президент США в своей собственной соцсети сообщил, что избиратели и так хорошо знают, кто он такой. "Общественность знает, кто я и каким удачным было мое президентство. Поэтому я не буду проводить дебаты!" - написал он.

Но из этого заявления не было сразу понятно, имел ли он в виду, что вовсе отказывается от участия в праймериз, или просто примет участие в более поздних этапах дебатов, которые запланированы на сентябрь. После этого советник Трампа отдельно объяснил журналистам, что Трамп все-таки может принять участие в более поздних дебатах, но окончательное решение не принято.

Видео дня

Дебаты, которые состоятся в среду, являются первыми в предвыборном цикле 2024 года. Неделями бывший президент приватно и публично выражал сомнения, что ему вообще надо принимать в них участие, ведь он и так является самым рейтинговым кандидатом среди республиканцев.

Праймериз в США

Следует отметить традиция устраивать "внутренние выборы" самого рейтингового кандидата от партии, чтобы уже именно его выдвинуть на общегосударственные выборы, существует в США уже достаточно давно. В более-менее современном виде праймериз происходят уже на протяжении 100 лет.

Важно отметить, что по традиции действующий президент тоже должен участвовать в праймериз, если хочет баллотироваться на второй срок. До сих пор эту традицию никогда не нарушали, хотя ради действующего президента процедуру часто упрощали. А такого, чтобы кандидат, которій не является действующим президентом, отказывался от участия в праймериз, в истории США еще не было.

Напомним, на прошлой неделе Трампу было предъявлено уже четвертое с начала года и самое масштабное обвинение в деле о его попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Также, согласно существующей процедуре, Трампу дали время до 25 августа на то, чтобы добровольно сдаться в руки следствия. Сам Трамп уже сообщил, что планирует выполнить это требование до конца этой рабочей недели.

Вас также могут заинтересовать новости: