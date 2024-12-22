Трамп пообещал 'убрать' трансгендеров из армии, школ и спорта

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует "остановить "трансгендерное безумие".

Во время выступления на мероприятии для молодых консерваторов в Финиксе (штат Аризона) политик объявил, что официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола - мужской и женский:

"Мы остановим трансгендерное безумие. Я подпишу указы, чтобы положить конец детским уродствам, убрать трансгендеров из армии и из наших начальных школ, средних и старших классов. Мы не допустим мужчин к женскому спорту".

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