Это происходит из-за того, что увеличиваются опасения за безопасность отдельных лиц.

Некоторые союзники Соединенных Штатов рассматривают возможность сокращения объёмов разведданных, передаваемых Вашингтону, в ответ на примирительный подход администрации президента США Дональда Трампа к России, пишет NBC News со ссылкой на четыре источника, непосредственно знакомые с ходом обсуждений.

Такой шаг рассматривается из-за опасений за безопасность иностранных агентов, чьи личности могут быть случайно раскрыты.

Сообщается, что каждое разведывательное агентство считает своей священной обязанностью защищать своих агентов и сохранять их анонимность. Любая угроза этой безопасности подрывает доверие, и это может заставить спецслужбы некоторых стран воздержаться от передачи определённой информации Вашингтону,.

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СМИ пишет, что союзники США, включая даже Израиль, Саудовскую Аравию и членов разведывательного альянса "Five Eyes", объединяющего Австралию, Канаду, Новую Зеландию, США и Великобританию, обсуждают возможность пересмотра существующих протоколов обмена разведданными с учётом сближения администрации Трампа с РФ. Однако окончательного решения пока не принято.

На вопрос о том, может ли это привести к ограничению обмена разведданными со стороны союзников США, представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что Трамп "реалистично оценивает" угрозы для Америки.

Что еще известно о ситуации с разведданными

Ранее УНИАН сообщал, что США пытаются "ослепить" Украину, прекратив передачу разведданных, но это не сработает. Более того, изолируя Украину от жизненно важной разведывательной информации, США также изолируют себя — особенно в космосе.

Кроме того, экс-спикер Генштаба рассказал, почему "не все пропало" из-за остановки в передаче разведданными. По его словам, проблема такая есть, но не настолько масштабная, как пишут некоторые западные медиа.

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