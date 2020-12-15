Очень маловероятно, что Трамп посетит церемонию инаугурации Байдена 20 января 2021 года.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пока не собирается публично признавать поражение на состоявшихся в ноябре президентских выборах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, приближенный к Белому дому.

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В частности, Трамп не двигается в направлении публичного признания результатов голосования, несмотря на то, что коллегия выборщиков на своей встрече большинство голосов отдала кандидату от Демократической партии Джо Байдена.

Некоторые советники Белого дома отметили, что Трамп в частном порядке признал, что он не будет оставаться в Белом доме на второй срок, даже если он пытается отменить результаты выборов в судах.

Один из советников отметил, что приближенные к Трампу лица считают маловероятным, что он посетит церемонию инаугурации Байдена 20 января 2021 года.

Выборы президента в США: что надо знать

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

14 декабря состоялась встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосовали за следующего президента США.

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Автор: Виталий Саенко