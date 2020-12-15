Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пока не собирается публично признавать поражение на состоявшихся в ноябре президентских выборах.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, приближенный к Белому дому.
Читайте такжеТрамп сообщил об отставке генпрокурора США
В частности, Трамп не двигается в направлении публичного признания результатов голосования, несмотря на то, что коллегия выборщиков на своей встрече большинство голосов отдала кандидату от Демократической партии Джо Байдена.
Некоторые советники Белого дома отметили, что Трамп в частном порядке признал, что он не будет оставаться в Белом доме на второй срок, даже если он пытается отменить результаты выборов в судах.
Один из советников отметил, что приближенные к Трампу лица считают маловероятным, что он посетит церемонию инаугурации Байдена 20 января 2021 года.
Выборы президента в США: что надо знать
- Выборы президента США состоялись 3 ноября.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- 14 декабря состоялась встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосовали за следующего президента США.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram