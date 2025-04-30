Возможно, Путин с самого начала не собирался делать перерыв в войне с Украиной, но Трамп даже не попытался это выяснить, отметили в издании.

Ответ на вопрос, почему спустя три месяца переговоров президент США Дональд Трамп не добился от правителя РФ Владимира Путина ни одной уступки и теперь угрожает "выйти из всей этой ситуации", многое говорит об американском лидере и еще больше - о новой эре международных отношений, пишет журнал The Atlantic.

Отмечается, что по сути Россия получает все, чего хочет, и не отдает ничего взамен:

"Сделка, которая формируется сейчас, настолько односторонняя в пользу Путина, что администрации Трампа приходится "выдумывать" уступки России… Сам Трамп назвал уступкой то, что Путин (в теории) согласился не захватывать всю Украину - чего он в текущей ситуации все равно не может сделать. Прежде всего, это показывает, что Трамп не такой великий переговорщик, каким сам себя считает".

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В издании напомнили, что в рамках формирующегося соглашения на данном этапе Украина должна будет отказаться от части или всей захваченной территории, а взамен получить некие гарантии безопасности от будущей агрессии со стороны России. Казалось, что Россия, которая якобы отчаянно нуждается в сделке, согласится на такие условия, однако, этого не происходит, добавили в журнале.

При этом предполагается, что, возможно, Путин с самого начала не собирался делать перерыв в войне с Украиной, но Трамп даже не попытался это выяснить.

"В долгосрочной перспективе Путин слаб, но в краткосрочной Украина еще слабее, и Путин делает ставку на ее крах раньше, чем рухнут его собственные силы. Он всегда считал, что время работает на него. Чтобы изменить это мнение, Путин должен был поверить, что Трамп всерьез намерен поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Тогда ему пришлось бы задаться вопросом: сколько ещё лет он сможет вести войну, прежде чем развалится армия или общество. Даже в этом случае он мог бы выбрать продолжение войны, но тогда хотя бы существовал шанс, что он даст Трампу то, что тому нужно", - говорится в статье.

Как отмечается, чтобы добиться такой сделки, Трамп должен был убедительно блефовать - дать понять, что в случае отказа он готов поддерживать Украину:

"Это был его главный козырь. Но он его так и не использовал".

В итоге, когда Трамп набросился на украинского лидера Владимира Зеленского за отказ от признания оккупированного Крыма российским, Путин ударил баллистическими ракетами по гражданским целям в Киеве. И последовавший после этого призыв Трампа к Путину: "Владимир, остановись!" вряд ли был искренним призывом пощадить мирных жителей, указывается в статье:

"Это была мольба - не бить по украинцам, а перестать унижать его самого перед всем миром. Нетрудно представить, с каким удовольствием Путин прочитал этот жалобный пост…Трамп, по-видимому, просто хочет закрыть украинский вопрос, чтобы перейти к нормализации отношений с Россией… Но если бы Путин действительно хотел партнерства с США, он хотя бы сделал жест навстречу - как все и ожидали. Вместо этого он ответил на капитуляцию Трампа ракетным ударом по гражданской цели".

Возможно, он считает, что Трамп настолько нуждается в отношениях, что готов терпеть любые унижения. Но это плохая новость для Трампа и предвестие той нестабильности и конфликтов, которые будут определять многополярный мир, в котором Трамп хочет играть главную роль, констатировали в издании.

Переговоры о завершении войны в Украине: актуальное заяявление Трампа

Напомним, Трамп снова выразил мнение, что Путин хочет прекратить войну, и что "благодаря" ему тот не захватит всю Украину:

"Его мечтой было захватить всю страну... Я думаю, что он, скажем так, уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всю Украину. Его решением было бы захватить всю Украину".

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