Свой пост Хаменеи неожиданно написал на украинском.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отличился циничным заявлением об Украине на фоне спора, который возник во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

Своими мыслями по этому поводу Хаменеи поделился в соцсети Х. Примечательно, что сообщение он неожиданно опубликовал на украинском языке.

"Первый урок из ситуации в Украине заключается в том, что поддержка западных государств стран и правительств, которые являются их марионетками, – это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины", – написал верховный лидер Ирана.

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Скандал в Белом доме: как реагируют мировые политики

Британский политик Дуглас Александер назвал президента Украины Владимира Зеленского "наверное, самым смелым европейским лидером со времен Черчилля".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил президенту США Дональду Трампу и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после их перепалки и заявил о непоколебимой поддержке Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выразил поддержку Украине. Он заявил, что "борьба за демократию, свободу и суверенитет важна для всех нас".

Поддержку выразили также польский премьер Дональд Туск, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства Педро Санчес и ряд других европейских и американских политиков.

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