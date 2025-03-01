Премьер-министр с нетерпением ждет мировых лидеров в воскресенье, в том числе и президента Зеленского.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил президенту США Дональду Трампу и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после их перепалки и заявил о непоколебимой поддержке Украины.

Стармер, который буквально вчера беседовал с Трампом в Овальном кабинете в гораздо более дружелюбном тоне, позвонил и Трампу, и Зеленскому, сообщает Даунинг-стрит, 10. Об этом пишет Telegraph.

"Сегодня вечером премьер-министр говорил как с президентом Трампом, так и с президентом Зеленским. Он сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все, что может, чтобы найти путь к долговечному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины", - заявила его пресс-секретарь.

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По ее словам, премьер-министр с нетерпением ждет мировых лидеров в воскресенье, в том числе и президента Зеленского.

Также Стрармер поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В сообщении в социальных сетях турецкое президентство заявило, что два лидера обсудили "региональные и глобальные вопросы", добавив, что Турция хочет "справедливого и прочного мира как можно скорее" в войне в Украине.

Встреча Трампа с Зеленским - последние новости

Владимир Зеленский поблагодарил мировых лидеров за поддержку после встречи с Дональдом Трампом, которая переросла в перебранку и отмену совместной пресс-конференции, запланированной на сегодня днем.

Среди них лидеры Германии, Испании, Франции, Польши, Швеции, Норвегии, Молдовы, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Дании, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Финляндии, Португалии, Хорватии, Европейского парламента, Европейской комиссии и Европейского совета.

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