Избранный американский лидер отметил, что эта частная поездка его сына была очень "приятной".

Сын Дональда Трампа совершил частный визит в Гренландию на фоне заявлений о том, что остров должен присоединиться к составу США.

Как сообщает The Washington Times, Дональд Трамп-младший и его представители приземлились на острове во вторник, 7 января. Сам Трамп заявил, что его сыну устроили "замечательный прием.

"Мы получили аплодисменты, когда приземлились вчера. Это было похоже на праздник любви", - сказал Трамп журналистам во время посещения Капитолия США в среду.

Видео дня

Трамп-младший и несколько его коллег прилетели в Гренландию во вторник для однодневного частного визита, чтобы снять видео для своего подкаста. У него не было запланировано встречи с любыми политическими или правительственными деятелями, ни датскими, ни гренландскими.

Трамп хочет контролировать Гренландию

Как сообщал УНИАН, сегодня американский политик заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии и отдать ее Соединенным Штатам Америки.

Это не первое подобное заявление - ранее он говорил, что контроль над Гренландией абсолютно необходим для американских интересов. После этого стало известно, что король Дании изменил королевский герб, добавив туда изображения, символизирующие Гренландию и Фарерские острова.

Как пишет The New York Times, Трамп считает, что владение островом имеет критическое значение для национальной безопасности США, хотя и существуют другие потенциальные интересы.

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