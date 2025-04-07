Сеть заполонили шутки на эту тему.

Министр торговли Говард Лутник объяснил, почему Соединенные Штаты Америки ввели пошлины на импорт с островов Херд и Макдональд, которые населены пингвинами.

Как известно, объявление о введении 10% тарифов против этих островов вызвало много шуток и насмешек в сети. Пользователи создавали мемы с пингвинами, которые бойкотируют решение Трампа или берут рюкзаки и "покидают" острова.

Как передает CNN, Лутник объяснил, что вулканические острова, население которых составляет 0 человек, внесли в список для того, чтобы другие страны не могли использовать их как лазейку:

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"Президент ввел пошлины против Китая в 2018 году. И тогда Китай начал идти в Америку через другие страны".

Существуют предположения, что администрация Трампа могла использовать для формирования списка искусственный интеллект, однако министр отрицает это.

Трамп ввел новые пошлины

Напомним, недавно президент США объявил о введении новых пошлин на импорт, которые существенно повлияли на глобальную торговлю.

В частности, был введен базовый тариф в размере 10% на импорт из большинства стран, включая Украину. Европейский Союз и Китай столкнулись с более высокими ставками - 20% и 54% соответственно.

Примечательно, что Россия и Беларусь не были включены в список стран, на которые распространяются новые пошлины. Отсутствие России в этом перечне вызвало значительный интерес и обсуждение среди международных наблюдателей.

Эти меры вызвали серьезные потрясения на мировых финансовых рынках, вызвав опасения относительно возможного начала глобальной торговой войны и потенциальной рецессии.

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