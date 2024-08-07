На фотографиях, которые показала береговая охрана, видно, что каждая из 25 упаковок с наркотиками помечена красным треугольником.

На одном из пляжей американского штата Флорида отдыхающий нашел среди водорослей мусорный пакет, содержание которого выдалось ему подозрительным.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в нем кокаин, рыночная стоимость которого составляет более миллиона долларов, пишет Bild. "Ураган "Дебби" выбросил на пляж 25 пакетов с кокаином, вес которых составил 32 кг. Прохожий обнаружил наркотики и сообщил властям", - поделился деталями служащий Береговой охраны США Сэмюэл Бриггс.

На фотографиях, которые показала береговая охрана, видно, что каждая из 25 упаковок с наркотиками украшена красным треугольником.

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Примечательно, что ураган "Дебби" обрушился на побережье на северо-западе Флориды накануне. Порывы ветра достигли 130 км/ч.

Наркотики на пляжах Флориды

Пакеты с наркотиками время от времени находят на пляжах на юге Флориды, все потому что местные воды считаются одним из главных маршруов контрабанды из Южной Америки в США.

Часто партии кокаина специально выбрасывают в море, таким образом передавая далее другим контрабандистам.

В 2019 году в Европе впервые перехватили подлодку с тремя тоннами кокаина. Это сделала испанская полиция у побережья Галисии в северо-западной части страны. В Европу она плыла из Колумбии.

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