Подобное в Нью-Джерси наблюдали после сильного урагана в 2018 году.

Сотни шприцов на побережье Атлантического океана в регионе Джерси-Шор нашли отдыхающие после проливных дождей.

Об этом сообщает NBC New York.

Представители департамента защиты окружающей среды штата предполагают, что дожди вымыли их из канализаций вместе с отходами. В частности, шприцы могли появиться из канализационных систем Нью-Йорка, которые на прошлой неделе подмыли ливни из-за тропического шторма "Эльза" на юго-востоке США.

Подобное в Нью-Джерси наблюдали после сильного урагана в 2018 году. Тогда экологи и спасатели также нашли на берегу медицинские иглы.

Позже специалисты выяснили, что шприцы принадлежали диабетикам, которые те смывали в унитаз.

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Автор: Денис Прядко