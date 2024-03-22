Некоторые немецкие земли выступили против этой инициативы, однако их позиция не оказала решающего значения.

Власти Германии приняли решение легализовать марихуану. Федеральные земли одобрили предложение министра здравоохранения Карла Лаутербаха о легализации каннабиса, пишет Bild.

Земли Бавария и Саар выступили против этой инициативы, однако их позиция не оказала решающего значения.

"Потребление [марихуаны] в Германии резко возросло за последние годы. Теперь нам нужно переосмыслить этот процесс и бороться с черным рынком. Я сам много лет был противником легализации каннабиса. Теперь я изменил свое мнение. Если бы мы не смогли этого сделать, это был бы отличный день для дилеров", - прокомментировал решение Лаутербах.

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После вступления в силу этого закона 1 апреля по всей Германии придется пересмотреть приговоры, которые вынесли за продажу марихуаны. Только в Берлине прокуратура будет вынуждена заново рассмотреть около 3500 дел.

Другие новости о марихуане

В конце 2020 года ООН исключенила медицинскую марихуану из списка опасных наркотиков в мире, таких как героин.

А летом 2022 года Таиланд - страна, известная своими строгими законами о борьбе с наркотиками, - легализовал выращивание каннабиса, а также его употребление в продуктах питания и напитках, став первой азиатской страной, сделавшей это.

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