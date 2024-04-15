Он отметил, что все очень просто - если человек не хочет, то он и не курит марихуану.

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита в Китай встретился со студентами Университета Тунцзи, где один из студентов заявил, что скоро поедет учиться в Берлин и опасается, что там кругом употребляют наркотики.

Студент имел ввиду вступивший 1 апреля в силу закон о легализации марихуаны в Германии. В то же время в Китае она строго запрещена. Студент спросил, что ему делать, если он "вообще не хочет пробовать каннабис и не хочет подвергать опасности здоровье".

Как сообщает BILD, такой вопрос удивил канцлера. "Просто не курите", - ответил Шольц. Политик отметил, что ему самому почти 66 лет, и он "никогда не курил марихуану". "Если учишься в Берлине, можно все время там пробегать и не встретить никого, кто делает что-то подобное", - сказал он.

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Эти слова о жизни в Берлине вызвали сдержанный смех немецкой делегации.. Издание отметило, что Шольц таким образом попытался развеять впечатление, что из-за нового закона все в Германии станут курить. Шольц выразил уверенность, что новый закон должен сократить потребление каннабиса, а не наоборот.

Марихуана в Германии

В марте в Германии приняли решение легализовать марихуану. Федеральные земли одобрили предложение министра здравоохранения Карла Лаутербаха о легализации каннабиса. Земли Бавария и Саар выступили против этой инициативы, однако их позиция не повлияла на ситуацию.

В конце 2020 года ООН исключила медицинскую марихуану из списка опасных наркотиков в мире, таких как героин

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