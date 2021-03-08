Политик изменил свое мнение после того как увидел, что российские телеканалы неправдиво освещают события в Беларуси.

Муж кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергей заявил, что Крым должен быть украинским не только де-юре, но и де-факто.

Читайте такжеПолитзаключенная в Беларуси гражданка Швейцарии объявила голодовкуОб этом сообщает Telegram-канал Страна Для Жизни.

Он изменил свое мнение после того как увидел, что российские телеканалы неправдиво освещают события в Беларуси.

"То, что в Беларуси транслируются российские каналы – это огромное зло. Раньше, глядя, например, "60 минут" у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", - сказал Тихановский.

Справка УНИАН. Сергей Тихановский - белорусский блогер, оппозиционный политик, предприниматель, политический заключённый. Лауреат премии имени Сахарова.

На выборах в 2020-м году выдвигал свою кандидатуру на пост Президента Беларуси, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации.

29 мая 2020 года в Гродно Тихановского задержали. 4 июня 2020 года у блогера провели обыск на даче, в ходе которого нашли 900 000 долларов. Тихановский утверждает, что ему их подкинули.

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Автор: УНИАН