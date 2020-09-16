Новые протесты в Беларуси вспыхнули вечером 9 августа.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская рассказала о роли Путина в протестах Беларуси.

Об этом говорится в интервью политика LB.ua.

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Тихановская, в частности, поддержала слова другой оппозиционерки Виктории Цепкало о том, что: «если бы Путин занял позицию народа Беларуси, для нас он был бы национальным героем».

«Абсолютно. Да, это было бы очень, очень мудрое решение мудрого руководителя. По крайней мере, с точки зрения белорусского народа. Да и российского тоже», – ответила Тихановская на уточняющий вопрос журналистов.

При этом она же признала, что пока никаких причин, почему бы Путин прислушался к оппозиции Беларуси, нет.

Ситуация в Беларуси: Хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Евросоюз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом. 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил:"пока вы меня не убьете, других выборов не будет". Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики вновь жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление по Беларуси: назвала выборы нечестными и поддержала введение санкций ЕС.

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Автор: Яна Ставская