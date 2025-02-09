Нападая на Украину, Путин не думал об украинских полезных ископаемых, для него это лишь приятный бонус.

Украинские полезные ископаемые, особенно некоторые редкие элементы, нужны США в глобальном противостоянии с Китаем, именно поэтому Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы Киев сохранил контроль над залежами, которым угрожает российская оккупация. Об этом пишет The Telegraph.

Украина имеет некоторые залежи более 20 редкоземельных элементов, в том числе церия и лантана, которые являются жизненно важными для ряда современных технологических отраслей, таких как производство телевизоров с плоским экраном или энергоэффективных лампочек.

Но значительно важнее значительные запасы титана, необходимого для аэрокосмической и оборонной промышленности, и лития, который является основой для аккумуляторов в современной электронике и электромобилях. И оба эти металла соблазняют Трампа, пишет The Telegraph. Собственно, по этой же причине новый президент США заявил о желании "получить" богатую минералами Гренландию.

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Вместе с тем, как говорят эксперты, минеральные богатства Украины никогда не были основным мотивом для Владимира Путина, когда он решался на агрессию.

"Я сомневаюсь, что Владимир Путин сидел и думал: "У Украины есть все эти ресурсы, я собираюсь их забрать" - это чушь", - сказал изданию эксперт по вопросам энергетической безопасности в британском аналитическом центре RUSI Дэн Маркс.

Он отмечает, что захват этих ресурсов мог быть стратегическим бонусом для Путина, но Россия и так обладает огромными собственными запасами полезных ископаемых и до сих пор не смогла эффективно использовать ресурсы на уже оккупированной украинской территории.

Поэтому, если ресурсы Украины не очень то и нужны России, для Трампа они наоборот важны в контексте его планов геополитического сдерживания Китая. Ведь сейчас Пекин контролирует около 90% переработки редкоземельных элементов в мире и лидирует в переработке других важнейших минералов, в частности лития, кобальта и графита.

Зато Украина до российского вторжения была ведущим производителем графита в мире. Этот ключевой минерал используется в аккумуляторах электромобилей и в производстве стали. Если Трамп выполнит планы ввести более высокие пошлины на графитовые аноды из Китая, Украина может стать ключевым поставщиком как для Европы, так и для Америки.

Украина предлагает Трампу ресурсную сделку

Как писал УНИАН, Украина предлагает США партнерство в добыче украинских природных ископаемых в обмен на дальнейшую военную помощь. Как пояснил президент Владимир Зеленский, о дарении этих родовощ Америке речь не идет.

По словам Зеленского, пятая часть ценных минеральных ресурсов Украины, в том числе около половины ее месторождений редкоземельных элементов, уже находятся под российской оккупацией. Он предупредил, что Россия может предоставить эти ресурсы Северной Корее и Ирану.

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