В РФ считали, что администрация Трампа может реализовать стратегические цели Москвы.

Российский президент Владимир Путин лично санкционировал операцию секретного шпионского агентства по поддержке "психически неуравновешенного" Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на полученные секретные отчеты Кремля. Независимые эксперты подтвердили подлинность документов.

В РФ считали, что Администрация Трампа может реализовать стратегические цели Москвы, в том числе "социальные беспорядки" в США и ослабить позиции американского президента. Шпионским агентствам было поручено "найти практические способы поддержать Трампа" в связи с указом Путина.

Тогда Трамп был лидером на выдвижение в кандидаты в президенты от республиканцев.

Кремль в отчетах описывает Трампа "перспективным кандидатом", импульсивным, психически неуравновешенным и человеком с комплексом неполноценности. The Guardian допускает, что РФ обладала компроматом на Трампа, которые она собирала во время его "неофициальных визитов" в страну.

Обсуждение конфиденциальных предложений аналитической службы президента произошло на встрече Путина с премьером Дмитрием Медведевым, главой МИД Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу и руководителем Службы внешней разведки РФ Михаилом Фрадковым, секретарем СНБО. Официально разговор касался экономики и Молдовы.

Россия отметила в отчетах несколько слабостей США: политическая пропасть между левыми и правыми, медиапространство и настроения против истеблишмента при президенте Бараке Обаме. Есть параграфы, касающиеся внедрения Россией "медиа-вирусов" в американскую общественную жизнь, которые изменят массовое сознание в отдельных группах.

Читайте такжеСША готовят новые санкции против РоссииПосле этой встречи Путин издал указ о создании новой секретной межведомственной комиссии под руководством Шойгу, которая занималась реализацией положений указанных целей.

В документах говорится, что в случае победы республиканцев больше всех тогда выиграет РФ, а Путин сможет "доминировать" на двусторонних переговорах с Трампом, разрушить переговорную позицию Белого дома и реализовать смелые внешнеполитические инициативы от имени России.

Во второй части отчета шла речь о том, что американские санкции против России за оккупацию Крыма в 2014 году усилили внутреннюю напряженность. Документ рекомендует переориентировать торговлю и экспорт углерода в сторону Китая. Москва должна сосредоточиться на влиянии на США и их страны-сателлиты, чтобы полностью отменить санкции или их смягчить.

Бывший посол Британии в Москве сэр Эндрю Вуд назвал полученные СМИ документы "впечатляющими": "Отчет полностью соответствует тому, чего я ожидал в 2016 году, и тем более сейчас. Есть много паранойи. Они (россияне – ред.) считают, что США несут ответственность за все. Это точка зрения глубоко запала в душу руководству РФ".

"Досье" на Дональда Трампа

Первое "досье" на Дональда Трампа было опубликовано в издании BuzzFeed в январе 2017 года. В нем говорилось о наличии связей между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими спецслужбами.

Второе "досье" содержало новые данные о вмешательстве Москвы в американские выборы — в частности, связи с Россией бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Также в нем сообщается о компрометирующих сведениях России о Дональде Трампе.

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Автор: Яна Ставская