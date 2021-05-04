Британский экс-агент Стил поставлял властям США необработанные разведданные через свою компанию.

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, который составил «досье» на 45-го президента США Дональда Трампа, предоставил ФБР второй такой документ во время его президентства.

Читайте такжеРашагейт: в США рассекретят документы о связях Трампа с РоссиейКак сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, Стил составил первое «досье» в период с июня по декабрь 2016 года. Издание отмечает, что, по-видимому, он продолжил контакты с ФБР после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Кристофер Стил поставлял властям США необработанные разведданные через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Второе «досье» содержит новые данные о вмешательстве Москвы в американские выборы — в частности, связях с Россией бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Также в нем сообщается о компрометирующих сведениях России о Дональде Трампе, передает kommersant.

«Досье» на Дональда Трампа

Первое «досье» на Дональда Трампа было опубликовано в издании BuzzFeed в январе 2017 года. В нем говорилось о наличии связей между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими спецслужбами.

В 2019 году Стил признался в использовании непроверенной информации.

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Автор: Ирина Погорелая