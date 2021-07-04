Американская разведка ведет расследование масштабной кибератаки на предприятия США.

Президент США Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам выяснить источник новой масштабной кибератаки на американскую инфраструктуру. Если за ней действительно стоит Россия, он пообещал дать ответ.

Об этом сообщает Bloomberg. В ходе поездки в Мичиган американский лидер заявил, что сейчас у него «нет уверенности» в том, что к атаке причастна Россия. Ведется расследование.

«Я поручил разведке дать мне глубокое понимание произошедшего. Я буду знать больше завтра. И если буду знать, что это произошло с подачи России, то я уже говорил Путину, что мы ответим», - заявил Байден.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали около 200 американских компаний в ходе масштабной кибератаки с использованием программ-вымогателей. Злоумышленники завладели программным обеспечением для управления технологиями IТ-компании Kaseya в Майами.

Читайте такжеИгра на нервах. Зачем Путин официально разрешил военным блокировать Керченский пролив

Как писал Bloomberg, за кибератакой может стоять связанная с Россией хакерская группа вымогателей REvil. В прошлом месяце, по данным ФБР, она парализовала работу поставщика мяса.

В июне во время встречи в Женеве Джо Байден еще раз предупредил российского президента Владимира Путина о последствиях кибератак России на американский бизнес.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров