Европа и США не должны добиваться смены режима в Москве, вместо этого им лучше сделать так, чтобы агрессия была не по карману для Кремля.

Один человек руководит полицейским государством. Другой - в тюрьме и близок к смерти. Вместе с тем, Владимир Путин боится своего узника. Алексей Навальный физически слаб. 19 апреля после почти месяца голодовки в знак протеста его перевели в тюремный госпиталь, вполне возможно, для принудительного кормления.

Но он до сих пор наиболее эффективный оппозиционный лидер России, - пишет The Economist. Его веселые и основанные на фактах видео вызвали резонанс среди избирателей. Одно из них было экскурсией по роскошному дворцу Путина, хотя российский президент отрицает, что владеет им. Видео посмотрели более 116 миллионов раз.

Навальный построил движение, высмеивая ложь Кремля и бросая вызов партии Путина на выборах. Именно поэтому его отравили в прошлом году, а потом бросили в тюрьму по надуманным обвиненям. И именно поэтому его организацию назвали "экстремистской" и беспощадно закрыли. Это может также объяснить, почему Путин так сильно хочет сменить тему и взбудоражить патриотических российских сторонников, снова угрожая соседям.

Читайте такжеRzeczpospolita: Путин мечтает, чтобы именно США сделали Украину колонией РоссииНа протяжении последних недель он стянул более 100 тысяч солдат к границе Украины, которую он уже частично расчленил, оккупировав Крым и развязав войну на Донбассе. Также российский флот пригрозил заблокировать Керченский пролив и отрезать часть Украины от доступа к Черному морю. Но 22 апреля министр обороны РФ объявил, что российские силы будут отведены от украинской границы, поскольку они якобы завершили обучение.

The Economist отмечает, что на момент публикации статьи остается не известным, какая часть российских сил действительно вернется на базы. При аналогичных обстоятельствах в прошлом Россия часто оставляла значительные силы на месте. Также не понятно, что Путин хотел сказать этой колоссальной демонстрацией силы. Возможно он хотел запугать власти Украины, чтобы заставить ее пойти на уступки, такие как формальное предоставление автономии для Донбасса. Или же он и в самом деле готовится к будущей агрессии.

Во время своего ежегодного обращения 21 апреля он сделал лишь несколько размытых намеков. Путин пообещал подачки массам и боль своим врагам. Он повторил теорию заговора о том, что Запад якобы пытается убить Александра Лукашенко, деспота соседней Беларуси. Путин поклялся, что те, кто угрожают безопасности России, "пожалеют о своих действиях больше, чем когда-либо". И пока он это делал, его силовики хватали российских несогласных.

"Путин слабее, чем кажется, но это делает его опасным. Его предыдущие авантюры в Украине начались тогда, когда российская экономика была в беде, а его рейтингу было необходимо усиление. Сегодня его личная популярность падает, едва четверть россиян поддерживают его партию", - говорится в статье.

Протесты против ареста Навального в январе были крупнейшими за десятилетия. А события в Беларуси тревожат Путина: Лукашенко настолько был ослаблен протестами, что теперь зависит от российской поддержки, чтобы оставаться у власти. Если нечто подобное произойдет с самим Путиным, ему не к кому будет бежать за помощью. Столкнувшись с протестами дома, он может устроить битву за рубежом: в Украине, Беларуси или еще где-то.

Читайте такжеNYT: Путину лучше пойти на мирные переговоры с ЗеленскимВсе это представляет вызов для президента США Джо Байдена и его союзников. Рассуждая о том, как сдержать Путина, Запад должен быть реалистом. Никто не хочет войны с ядерной державой. А санкции часто неэффективны. Они редко срабатывают, если они односторонние или их цель слишком амбициозна. Даже самые жесткие эмбарго не смогли поколебать меньших тиранов на Кубе и в Венесуэле.

Россия создала экономику осады, замкнутую в себе и в глубокой стагнации. Но душить ее внешне сложно. Между тем, разговоры об эмбарго на экспорт российской нефти и газа наивны. Однажды мир найдет альтернативу ископаемым энергоносителям. Но внезапная блокировка поставщика столь крупного, как Саудовская Аравия, вызовет глобальное экономическое потрясение. Поэтому этого никто не сделает.

Цель санкций должна быть скромнее. Это должна быть не смена режима, а повышение для Путина цены агрессии за рубежом и репрессий дома. Байден сделал хороший первый шаг, введя финансовые санкции за хакерские атаки и вмешательство в выборы, которые могут быть усилены, если Путин усилит свою агрессию.

"Более жесткие ограничения, которые не позволят финансовым учреждениям Запада вести дела со связанными с Кремлем фирмами, усилят боль. Байден также пытается уговорить союзников объединиться в единый фронт, чего они не сделали до сих пор. Германия должна похоронить "Северный поток-2" в обход Украины. Британия должна подавить отмывание денег. Люди, обвиненные в нарушениях, должны столкнуться с замораживанием активов и запретом приезжать на Запад", - говорится в статье.

НАТО тоже должен действовать. Он должен найти равновесие: успокоить соседей России, но при этом не подпитывать паранойю Кремля. Некоторые россияне думают, что НАТО может помочь Украине отвоевать утраченные территории. Байден должен четко объяснить, что этого не будет. Но НАТО должно усилить свое присутствие в Черном море, а страны-союзники должны продолжать поставлять Украине оборонительное вооружение.

Россия далеко не так важна для мировой экономики или переговоров о спасении климата, как Китай. Но она все же имеет значение. Она наиболее продуктивная причина нестабильности на границах Европы, а также наиболее энергичный организатор проблем в богатых демократиях. Россия финансирует экстремистские партии, распространяет дезинформацию и расколы.

Читайте такжеFinancial Times: Стягивание войск к Украине – это больше, чем попытка Кремля отвлечь внимание от бед РоссииТо, как Запад справится с ней, создаст прецедент. Лидеры Китая пристально наблюдают. Если Байден позволит России оккупировать Украину, они могут решить, что это же можно безнаказанно сделать и с Тайванем. В отличие от своего предшественника, Байден не питает иллюзий относительно Путина. Вместо того, чтобы мириться с ним, американский президент назвал Путина "убийцей". Но при этом, Байден поддерживает диалог. Он предложил провести встречу. Она будет ошибкой, если только повысит престиж Путина, но будет стоящей усилий, если уменьшит военное напряжение. Тяжелая дипломатическая работа перед встречей будет критически важной. К счастью, Байден нанял много экспертов по вопросам России и действительно прислушивается к ним.

В конце концов, будущее России будет решаться не внешне. Долгую и трудную задачу создать альтернативу Путину могут выполнить лишь сами россияне. Между тем, демократиям стоит оказать российским демократам свою моральную поддержку, так как это было во времена СССР. Байдену нужно давить больше, требуя немедленного освобождения Навального. Миру нужны диссиденты, такие как он, чтобы привлечь Кремль к ответственности. Без этого Россия останется бандитской клептократией. А ее соседи никогда не будут в безопасности.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты". По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Перевод: Лесь Дымань