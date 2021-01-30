Ротенберг пояснил, что приобрел "дворец" несколько лет назад и считает, что этом место просто создано для того, чтобы открыть там отель.

Российский бизнесмен-миллиардер близкий друг президента РФ Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), принадлежит президенту Владимиру Путину.

Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому Телеграм-каналу "Mash".

«Теперь это будет уже не секрет — я являюсь бенефициаром [этого дома]. Там достаточно такой сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — заявил Ротенберг.

Он уточнил, что приобрел дворец несколько лет назад.

По словам Ротенберга, он знал, что «это достаточно скандальное и тяжелое здание», но все равно решил его купить. Он также объяснил, что только сейчас рассказывает о своей собственности из-за «человеческого фактора», «скандала вокруг этого» и «всяких инсинуаций».

«Там же нет ничего незаконного», — подчеркнул он.

По словам бизнесмена, он планирует построить на территории дворца «апарт-отель», поэтому «там достаточное количество комнат».

«Мне очень нравится этот бизнес, отельный бизнес», — сказал Ротенберг.

Он добавил, что в дальнейшем хочет «превратить» место, где находится дом, в туристический бизнес.

«В принципе я этим уже на протяжении нескольких лет занимаюсь. У меня есть кое-какие объекты в Крыму, есть объекты на Дальнем Востоке, есть в нашей жизни цели в Алтае. Я посматриваю в этом направлении», — объяснил Ротенберг.

"Дворец" Путина: что известно

Команда арестованного российского оппозиционера Алексея Навального обнародовала на YouTube фильм-расследование о "дворце Путина", резиденции, которая принадлежит российскому лидеру. Общая стоимость строительства объекта, по оценке фонда, составила 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — $1 млрд.

По состоянию на 30 января фильм набрал более 103 млн просмотров.

По словам самого Путина, объект под Геленджиком ему не принадлежит. В Кремле также опровергли информацию, выложенную в фильме Навального.

29 января Mash опубликовал видео, снятое, как утверждается, внутри «дворца Путина». В ролике говорится, что здание находится на «нулевом этапе строительства».

The Insider узнал, что главред Mash Максим Иксанов, снявший видео из «дворца Путина», живет в доме, который принадлежит Управлению делами президента. Ранее издание «Проект» писало, что телеграм-канал Mash контролирует Степан Ковальчук, внучатый племянник предпринимателя Юрия Ковальчука, близкого к Путину.

Справка УНИАН. Аркадий Ротенберг знаком с Путиным с детства – вместе с ним и братом Борисом они ходили в одну секцию по дзюдо. По версии Forbes, братья Ротенберги последние четыре года подряд занимают второе место в рейтинге богатейших семей России.

Генподрядчиком стройки моста через Керченский пролив в аннексированный Крым была компания "Стройгазмонтаж", которая до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу, а субподрядчиком – компания "Мостотрест". Ее крупнейшим акционером до 2015 года была компания Marc O’Polo Investments, принадлежавшая на 68,45% сыну Аркадия Ротенберга Игорю. Источник Forbes утверждал, что семья Ротенбергов сохранила контроль над "Мостотрестом" и после продажи.

Аркадий Ротенберг после аннексии Крыма был внесен в санкционные списки США и Евросоюза как лицо, близкое к Владимиру Путину, а после начала строительства моста в Крым принадлежащие ему компании также попали под санкции.

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Автор: УНИАН