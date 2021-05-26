Оппозиция в видеообращении заявила, что в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

Офис Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, штаб Цепкало, Bypol и другие демократические силы выступили с совместным заявлением, в котором объявили о подготовке к «новой активной фазе протеста».

Совместное видеообращение опубликовано на YouTube-канале Светланы Тихановской.

«Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда», - заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.

В видеообращении, в частности, говорится, что в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в «черное пятно» на мировой карте.

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«Режим на грани тотальной изоляции - как никогда прежде. Европейский союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже действуют и делают всё возможное, чтобы помочь нам, белорусам. И мы сами, белорусы, должны сделать всё возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста».

Задержание Романа Протасевича в Минске: что известно

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

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Автор: Денис Прядко