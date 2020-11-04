На обложке изображены танцовщицы кабаре с оголенной грудью и отрезанными головами в руках.

Известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo в свежем номере отреагировал новой карикатурой на теракты в стране, которые последовали за убийством учителя, показавшего ученикам карикатуру журнала на пророка Мухаммеда.

Читайте такжеЭрдоган подал в суд на Charlie Hebdo за публикацию карикатурыОбложку нового номера, обыгрывающую эту тему, издание выложило в Twitter.

На обложке изображены танцовщицы кабаре с оголенной грудью и отрезанными головами в руках, а на лицах отрезанных голов радостное выражение. «Франция всегда останется Францией», - подписана карикатура.

Серия терактов во Франции

Сюжет рисунка отсылает к последним событиям, произошедшим 29 октября, когда выходец из Туниса, выкрикивая «Аллаху акбар», напал на людей в церкви в Ницце с ножом. Ему удалось убить троих человек и обезглавить одну из жертв.

После этого во Франции произошла серия похожих инцидентов: в Авиньоне мужчина с ножом напал на полицейского, в Лионе была предотвращена попытка нападения, в Джидде (Саудовская Аравия) был ранен охранник консульства Франции, был задержан вооруженный мужчина в Париже.

Эти нападения последовали за резкими высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона с осуждением «исламского сепаратизма» иммигрантских сообществ, после того, как 18-летний чеченец зарезал школьного учителя Самуэля Пати. Причиной убийства послужило то, что тот показывал школьникам карикатуры Charlie Hebdo, из-за которых редакцию журнала расстреляли террористы «Исламского государства» 7 января 2015 года.

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Автор: УНИАН