Кроме синагог, закрываются и все другие еврейские учреждения / фото REUTERS
После терактов в Вене Еврейская община Австрии приняла решение закрыть все синагоги.
Об этом сообщает "Европейская правда"со ссылкой на издание Volksblatt.
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Кроме синагог, закрываются и все другие еврейские учреждения: кошерные рестораны, супермаркеты и школы.
Меры безопасности были усилены по всей Австрии. Членам еврейской общины рекомендуют оставаться дома.
Теракты в Вене: что известно
- Около 20:00 2 ноября по местному времени в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, начали беспорядочный огонь по людям, которые сидели за столиками в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауна в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба.
- По состоянию на утро 3 ноября число погибших в результате террористического акта достигло трех человек, включая одного из преступников. Не менее 15 человек ранены.
- Силовики и военные, которые проводят спецоперацию в Вене, задержали четырех террористов в центре австрийской столицы.
- Вблизи места теракта в Вене находились четверо украинских студентов, они не пострадали.
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