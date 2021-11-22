Опубликованы новые правила для телеканалов.

В Афганистане талибы запретили женщинам сниматься в телевизионных драмах.

Об этом пишет BBC.

Согласно новым правилам, журналистки и ведущие должны появляться на экране в платках.

Новые правила для афганских телеканалов включают восемь требований. В их число входит запрет фильмов, которые считаются противоречащими принципам шариата или исламского права и афганским ценностям.

Читайте такжеОколо сотни мигрантов пытались прорвать польскую границу со стороны БеларусиТакже запрещена съемка мужчин, обнажающих интимные части тела.

Запрещены комедийные и развлекательные шоу, которые оскорбляют религию или могут считаться оскорбительными для афганцев.

Также талибы настаивают на том, чтобы на телевидении не транслировались иностранные фильмы, пропагандирующие иностранные культурные ценности.

Захват власти в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

18 сентября "Талибан" закрыл Министерство по делам женщин и заменил его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

Автор: Людмила Жерновская