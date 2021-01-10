Трамп-младший возмутился наличием у аятоллы Ирана Али Хаменеи нескольких аккаунтов в Twitter, назвав его публикации "посланиями ненависти".

Сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший отреагировал на блокировку его отца в социальных сетях, обвинив в происходящем "левых властителей".

Об этом он написал в Twitter.

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"Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Технологические гиганты способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется левыми властелинами", – написал он, добавив в другой публикации, что "большие технологии полностью устранили понятие свободы слова в Америке".

В одном из постов Трамп-младший возмутился наличием у аятоллы Ирана Али Хаменеи нескольких аккаунтов в Twitter, назвав его публикации "посланиями ненависти".

История с аккаунтами Трампа

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети (запрещенные в Украине) после того, как его аккаунты заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram.

В тот же день, 8 января 2021 года социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

9 января 2021 года стало известно о том, что администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа. В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.

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Автор: УНИАН