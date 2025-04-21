Там говорят, что имеют мало времени на это.

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Швеция должна взять на себя лидерство в развитии оборонного потенциала Европы.

Как передает SVT Nyheter, это заявление прозвучало во время его визита в Швецию, где он провел переговоры с правительством и представителями оборонной промышленности. Обсуждалось и то, что европейская оборонная промышленность не имеет общего рынка, поэтому страны тратят большие суммы денег за ее пределами.

Во время визита в город Карлскога еврокомиссар посетил производство боеприпасов, а также увидел, что может производить шведская компания Saab:

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"Швеция имеет очень сильную оборонную промышленность и проводит масштабное перевооружение, поэтому она является хорошим примером для других стран-членов... У нас мало времени на развитие нашей обороноспособности. Разведывательные службы стран ЕС прогнозируют, что Россия может испытать статью 5 НАТО до 2030 года".

Европа перевооружается

Как известно, Европа активно перевооружается на фоне роста угроз безопасности, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину.

Страны ЕС и НАТО переосмысливают свои оборонные стратегии и увеличивают инвестиции в военные бюджеты.

Кроме того, Европа больше не полагается исключительно на оборонный "зонтик" Соединенных Штатов Америки. Война в Украине стала сигналом, что агрессия в Европе возможна, и нужно быть готовыми к защите своих границ и ценностей.

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