На момент приезда полиции стрелку уже удалось скрыться.

В торговом центре Воватоса (штат Висконсин) в результате стрельбы ранили 8 человек – 7 взрослых и подростка.

Об этом сообщает ABC News.

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По словам начальника местной полиции Бари Вебера, степень их травм неизвестна.

Правоохранители пока исключают версию хаотичной стрельбы, а говорят, что причиной инцидента мог стать конфликт между гражданами.

Очевидцы слышали до десятка выстрелов. На момент приезда полиции виновнику уже удалось скрыться. Сейчас копы работают над установлением его личности.

"Мы как раз собирались уже уходить, как услышали около 10 выстрелов. Потом мы побежали, как-то оказались в одной комнате с персоналом, нас закрыли там на какое-то время, а через три часа вывели", - рассказала в комментарии CBS 58 свидетель Талия Роджерс.

На место происшествия выехали 75 офицеров. Торговый центр закрыли для исследования преступления.

По предварительным данным полиции, стрелок – белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет.

JUST IN: Shooter is “at large” according to @WauwatosaPD. About 75 members of law enforcement are on the scene. Multiple people have been shot at #MayfairMall all have been taken to area hospitals. @fox6nowpic.twitter.com/yBdwwSHrrI — Angelica Sanchez (@AngSanchezFox6) November 20, 2020

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Автор: Яна Ставская