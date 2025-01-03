А в области атомной энергетики зависимость еще больше.

Полномасштабная война России против Украины приближается к своей третьей годовщине, но Европа до сих пор сохраняет значительные связи с государством агрессором в энергетической отрасли. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что "печально известные пророссийские правительства" Венгрии и Словакии являются далеко не единственными в Европе, кто до сих пор полагается на российские энергоносители. Значительные объемы средств России до сих пор платят также Франция, Австрия и Испания.

Авторы публикации признают, что страны ЕС, и особенно Германия, действительно сделали много для сокращения своей энергетической зависимости от России. В целом импорт российского ископаемого топлива сократился на 94% - с 16 миллиардов долларов в месяц до примерно 1 миллиарда долларов в месяц. Например, полностью остановился импорт угля. Но страны ЕС все еще покупают энергоносители в России и, таким образом, платят прямо в военный бюджет Путина.

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Особенно вопиющей является ситуация со сжиженным природным газом (СПГ). В 2024 году ЕС импортировал рекордные 16,5 миллиона метрических тонн СПГ из России, превысив 15,2 миллиона в 2023 году. В 2024 году его импорт из России нарастили Франция, Испания, Нидерланды и Бельгия. По состоянию на конец 2024 года на Россию все еще приходилось 18% всего импорта природного газа в ЕС.

Нежелание Европы отказываться от российского газа авторы публикации объясняют не отсутствием альтернатив (они есть), а желанием наживаться на дешевом российском газе.

"За протестами Словакии стоят ее солидные прибыли от "перепродажи и транзита российского газа" через Украину - около 1,5 миллиарда долларов в год. Интересы Венгрии также денежные: "Газпром" продает Венгрии еще больше газа, чтобы трейдеры в Венгрии могли получить прибыль от перепродажи третьим странам, "а правительство собирает значительную часть денег в виде налогов"", - пишет Foreign Policy.

В нефтяных санкциях против Москвы тоже есть свои исключения. Сырая нефть из РФ продолжает поступать в Венгрию и Словакию по трубопроводам. В меньших масштабах ее покупают Бельгия, Австрия и Чехия.

Кроме того, нефтепродукты, полученные из российской нефти, часто попадают в ЕС через третьи страны. По данным статистики, за 9 месяцев 2024 года страны ЕС импортировали 12,3 миллиона тонн нефтепродуктов из Индии, Китая и Турции. По меньшей мере 4,8 миллиона тонн из них были получены непосредственно из российской нефти.

Наконец, Россия все еще является доминирующим поставщиком ядерного топлива и технологий для большей части атомной энергетики Европы. Она - один из крупнейших в мире производителей урана, который контролирует 44% мировых мощностей по обогащению урана. Почти 20% необработанного урана, импортируемого в Европу, происходит из России, а еще 23% - казахского происхождения, где "Росатом" имеет значительную долю. Отсутствие санкций в отношении "Росатома" эксперты объясняют тем, что с одной стороны ЕС довольно зависим от российского ядерного топлива, а с другой стороны эти санкции не будут иметь существенного влияния на РФ, поскольку речь идет лишь о 1 миллиарде долларов товарооборота.

"Учитывая гуманитарную трагедию в Украине и геополитические последствия войны, Европа должна ускорить формулировку четких указаний и более ранних сроков для постепенного прекращения импорта всех видов российских энергоносителей", - резюмирует Foreign Policy.

Другие экономические новости

Как писал УНИАН, минимальная зарплата в Польше в шесть раз превысила украинскую. С 1 января, работая полный день, работник в Польше теперь должен получать не менее 4666 злотых в месяц, то есть 1120 долларов. В Украине минимальная ставка составляет 8 тысяч гривен, то есть 190 долларов.

Также мы рассказывали, что эксперты скептически относятся к способности Трампа обуздать Путина новыми санкциями. Если они снова окажутся слишком слабыми, агрессор их просто проигнорирует.

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