По общему мнению, наиболее эффективными оказались санкции, затрагивающие мировую финансовую систему - сферу, где Соединенные Штаты имеют исключительное влияние.

Когда избранный президент США Дональд Трамп готовится вступить в должность, вопросы об эффективности санкций против РФ и их будущем, как ожидается, будут вновь подвергнуты тщательному изучению.

Эксперты считают, что санкции и продолжение военной помощи почти наверняка станут разменной монетой в любых переговорах. Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что прогнозы, звучавшие в первые месяцы войны, что экономические ограничения быстро подорвут режим президента Владимира Путина или превратят рубль в "обломки", не сбылись.

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Однако идея, что экономические санкции могут быстро положить конец противостоянию, всегда была скорее плодом надежды, чем реалистичной оценкой, говорит российский экономист Сергей Гуриев, который бежал из страны в 2013 году и сейчас является деканом Лондонской школы бизнеса.

По его словам, более точной мерой успеха является вопрос, препятствовали ли санкции способности Москвы эффективно вести войну. И ответ на этот вопрос, по его мнению и мнению ряда других аналитиков - да.

"Представьте себе мир, в котором санкции не вводились… Мир, в котором внешняя торговля России не была бы сильно ограничена и она имела бы доступ ко всем своим иностранным резервам. Совершенно очевидно, что санкции создали проблемы для Путина, уменьшили количество ресурсов в его кармане и, следовательно, спасли жизни на Украине. Без них бы Россия, возможно, уже победила", - добавил Гуриев.

Когда Трамп сядет за стол переговоров с Путиным, санкции станут "чрезвычайно ценной фишкой", говорит вице-президент по внешней политике Киевской школы экономики и внештатный научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.

По общему мнению, наиболее эффективными оказались санкции, затрагивающие мировую финансовую систему - сферу, где Соединенные Штаты имеют исключительное влияние.

"И все же, если санкции достигли большего, чем некоторые могли себе представить, они оказали меньшее влияние, чем другие надеялись. Те, кто преуменьшает значение санкций как козыря, также утверждают, что западные страны не зашли достаточно далеко и не отреагировали достаточно быстро на изменение условий, чтобы ужесточить давление на Россию", - сказано в статье.

Со временем Россия разработала новые способы обхода санкций, например, создала собственный теневой флот судов для транспортировки нефти. А Европейский союз по-прежнему покупает почти 50% сжиженного природного газа, который экспортирует Россия.

Старший научный сотрудник Института Петерсона Джеффри Шотт считает, что Москве удается продавать слишком много газа и нефти по слишком высоким ценам. Он сказал:

"Санкции применялись со связанной за спиной рукой".

По словам Шотта и других критиков, разрозненные санкции и зачастую вялое их исполнение сделали экономическую петлю на шее России более слабой, чем она могла бы быть.

Отмечается, что даже самых ценных козырей, которые могут быть получены с помощью санкций, может оказаться недостаточно, чтобы убедить Путина согласиться на урегулирование, приемлемое также для Украины и ее соседних европейских союзников.

Некоторые политические и военные аналитики утверждают, что падение президента Сирии Башара Асада может заставить Путина занять еще более жесткую позицию по Украине.

"В конце концов, единственная оценка санкций как предмета торга, которая действительно имеет значение - это оценка Путина", - добавили аналитики.

Санкции против РФ - последние новости

Страны Европы ввели санкции против Российской Федерации после начала полномасштабного вторжения в Украину, в том числе, под ограничения попали и дорогие авто. Вот только россияне продолжают покупать элитные западные машины.

Постоянный обозреватель The Times Эд Конвэй в своей статье рассказал, как дорогие авто попадают в Россию в обход западных санкций. Он проследил путь нового Range Rover, произведенного в Солихалле.

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