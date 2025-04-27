В клубе будут проходить эксклюзивные встречи с администрацией Трампа.

В Вашингтоне создали новый частный клуб, в который входят только очень богатые сторонники президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico, журналисты которого ознакомились с приглашением в клуб.

Отмечается, что клуб "Executive Branch" запустили Дональд Трамп-младший, мегадонор Омид Малик и еще несколько инвесторов. В него можно попасть только по приглашению, стоимость которого превышает полмиллиона долларов.

В издании поделились, что в клубе будут проходить эксклюзивные встречи после гала-ужина корреспондентов Белого дома. Он будет расположен в историческом районе Джорджтауне.

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По словам собеседников издания, которые ознакомлены с правилами клуба, главной целью является создание самого высококлассного частного клуба в Вашингтоне, в который войдут бизнесмены и технологические магнаты, желающие укрепить свои отношения с администрацией Трампа. Закрытость клуба и высокая стоимость приглашения призвана обеспечить представителям высшего руководства возможность общаться с советниками и членами кабинета Трампа без посторонних глаз прессы и инсайдеров.

Первое мероприятие в клубе совпадает с гала-ужином корреспондентов Белого дома, так как Трамп собирается пропустить это мероприятие. По словам собеседников издания, помощники призедента США также держаться в стороне от журналистского праздникам.

В издании рассказали, что вечеринку в клубе посетят члены администрации Трампа и ее союзники, а также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Журналисты выяснили, что владельцами клуба являются Малик, его деловой партнер Крис Бускирк, Трамп-младший, а также Зак и Алекс Уиткоффы, которые являются сыновьями спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Также к основанию клуба причастны предприниматель Дэвид Сакс, криптоинвесторы братья Уинклвосс и венчурный инвестор Чамат Палихапития.

Рейтинг Трампа стремительно падает из-за его политических решений

Ранее данные опроса The Washington Post - ABC News-Ipsos показали, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев падает из-за его политических решений. Уточняется, что большинство респондентов выступают против основных инициатив Трампа, а также считают, что нынешняя администрация стремится избежать выполнения постановлений федерального суда.

Журналисты поделились, что общий рейтинг одобрения президента США ниже, чем всего два месяца назад. Согласно результатам опроса, 39% взрослых американцев довольны тем, как Трамп справляется со своей работой.

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