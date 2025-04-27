Нардеп Мережко назвал два простых действия для этого.

У Президента США Дональда Трампа есть шанс стать "величайшим президентом в истории США", если он будет следовать "легендарным" примерам своих предшественников, таких как Джон Кеннеди и Рональд Рейган, заявил украинский депутат Александр Мережко в интервью Kyiv Independent.

По словам председателя комитета по международным делам ВРУ, Трамп лично хочет быть великим. Он хочет вписать свое имя в историю. Поэтому Украина является для него "шансом". Для этого Мережко привёл в пример знаковые моменты мировой истории — речь Кеннеди "Ich bin ein Berliner" в 1963 году и призыв Рейгана "Снесите эту стену" в 1987 году, которые сделали их бессмертными фигурами на мировой арене.

Трамп, по его словам, может приехать в Киев и заявить, что он является украинцем. "Или "Мы выражаем солидарность с вами, мы на вашей стороне, вы боретесь за правое дело", — он войдёт в историю как человек, который сможет затмить даже Кеннеди и Рейгана", — добавил Мережко. И заявил, что он верит в это.

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Кроме того, нардеп назвал "важной" встречу президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Ватикане, перед похороном Папы Франциска. Сразу после этого в риторике американского лидера произошли заметные изменения. Он заявил: "Нет никаких оснований для того, чтобы Путин продолжал обстреливать ракетами гражданские объекты, города и посёлки за последние несколько дней". Это заставило его задуматься над тем, что возможно кремлевский диктатор и вовсе не хочет останавливать войну, а лишь тянет время.

Мережко отметил, что эта встреча может потенциально открыть путь для более позитивного диалога между Трампом и Зеленским. "Если он использует этот шанс, он станет великим. Если нет — его запомнят в негативном ключе", — сказал депутат.

Другие новости о последствиях встречи Трампа с Зеленским

Ранее УНИАН сообщал, что украинцы увидели проблеск надежды после встречи Трампа и Зеленского в Риме. Рейтинг Трампа среди украинцев практически держится на искусственном дыхании.

А вот экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Трамп может смягчиться по отношению к нашей стране. Но он точно не станет на сторону Украины. "Я хочу, чтобы не было никаких иллюзий. Этого Трампа очень трудно представить, что может изменить", - сказал Кулеба.

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