Также госсекретарь США и генсек НАТО подняли тему войны России против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО 28-30 июня в Мадриде.

Как сообщается на сайте Госдепартамента, речь шла в частности о документе новой Стратегической концепции НАТО на следующее десятилетие.

Также Блинкен и Столтенберг подняли тему войны России против Украины.

"Они выразили сожаление по поводу разрушительной войны президента Путина в Украине, подтвердили свою поддержку украинского народа и территориальной целостности Украины, а также обсудили важность поддержки НАТО мощного сдерживания и обороны", - говорится в сообщении.

Они также согласовали детали по заседанию министров иностранных дел НАТО, которое проходит в Берлине 14-15 мая.

Напомним, ранее в Госдепартаменте сообщили, что США работают над прояснением позиции Турции относительно потенциального вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Эта тема будет обсуждаться на встрече НАТО в Берлине, где примут участие министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии.

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