Он отметил, что это происходит потому, что украинские войска держат оборону и не дают оккупантам продвинуться дальше.

Главное наступление России на украинские позиции на Донбассе еще не началось. При этом украинские войска держат оборону и не дают оккупантам продвинуться дальше.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Die Welt.

"Мы должны готовиться к наступлению России и еще большей жестокости, еще большим трудностям и еще большему разрушению критической инфраструктуры и жилых районов. Нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска энергично защищаются", — сказал он.

По его словам, российские войска не отличаются высоким моральным духом.

Также Столтенберг заявил, что НАТО намерено помогать Украине до тех пор, пока Путин будет продолжать войну, даже если на это уйдут месяцы или годы. В то же время генсек Нато подчеркнуд, что намерен "сделать все", чтобы не допустить распространения конфликта.

Как сообщал УНИАН, сегодня Столтенберг также заявил, что в Североатлантическом альянсе ожидают дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели.

При этом Столтенберг высказался за продолжение поставок вооружений Украине. "В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие", - отметил он.

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