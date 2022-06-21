Москва может попытаться отрезать страны Балтии.

Некий Сувалкский коридор гипотетически является самой опасной территорией. Именно он может стать первой целью для российских властей в случае развязывания войны против Североатлантического альянса.

Об этом пишет Politico.

"Расположенный на юго-восточной границе Литвы город Друскининкай выходит на узкую полоску стратегической территории, известную как Сувалкский коридор. Западные военные планировщики предупреждают, что этот район, вероятно, станет одной из первых целей российского президента, если он когда-либо решит раздуть войну на Украине до прямого столкновения с НАТО", - говорится в сообщении.

Журналисты предполагают, что Москва может попытаться проложить сухопутный коридор к Калининграду, что и станет толчком для масштабной войны государств с применением ядерного оружия.

Стоит заметить, что название Сувалкскому коридору, который в длину занимает примерно100 км, дал в 2015 году бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. По его мнению, этот участок очень опасен тем, что в случае захвата Россией страны Балтии будут отрезаны.

Как сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ. В России уже отреагировали, заявив, что запрет транзита "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встал на защиту Литвы в связи с угрозами, которые раздаются со стороны представителей России.

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