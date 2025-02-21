Спецпредставитель Трампа заявил, что 'подружился' с Путиным во время поездки в Москву

По словам Уиткоффа, он провел много времени с Путиным.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что у него сложились "дружеские отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает Sky News.

Отмечается, что на инвестиционном форуме в Майами, организованном Саудовской Аравией, Уиткофф поделился, что на прошлой неделе он ездил в Москву, чтобы добиться освобождения гражданина США Марка Фогеля.

"Я провел много времени с Путиным. Разговаривал с ним, развивал дружбу и отношения", - сказал он.

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В издании подчеркнули, что тайная поездка в Москву для возвращения в США учителя из Пенсильвании становится ключевым моментом в резко изменившейся динамике отношений между администрацией Трампа и Кремлем.

"Во-первых, меня поддержал президент Трамп, а это очень важно. Во-вторых, у нас очень хорошие отношения с саудовцами. Они заверили нас в том, что это реально... Поэтому для меня это стало поводом совершить поездку. И мы поехали. И это была замечательная поездка", - добавил Уиткофф.

Роль правительства Саудовской Аравии является отражением значительного и растущего геополитического влияния Эр-Рияда, подчеркнули в издании. Журналисты напомнили, что переговоры между США и Россией состоялись вскоре после поездки Уиткоффа в Москву.

США и РФ - важные новости

Ранее в Politico сообщили, что президент США Дональд Трамп за месяц 29 раз сделал то, чего хотел глава РФ Владимир Путин. Все это укрепляет мнение европейских политиков и дипломатов, что Трамп меняет политический вектор в сторону пророссийской позиции.

Кроме того, в Reuters писали, что США и Россия тайно обсуждали Украину на встречах в Швейцарии. Пока многие детали остаются неизвестными, включая повестку дня встреч и были ли на них украинцы

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