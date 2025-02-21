'Играет на стороне Кремля': Трамп за месяц 29 раз сделал то, чего хотел Путин, - Politico

Все это укрепляет мнение европейских политиков и дипломатов, что Трамп меняет политический вектор в сторону пророссийской позиции.

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором", хотя тот одержал победу на честных выборах 2019 года. В то же время Трамп не бросает подобных заявлений в отношении правителя России Владимира Путина, хотя главный оппонент российского лидера умер в тюрьме за несколько недель до очередных выборов, которые сопровождались фальсификациями.

Всего за последние несколько недель Трамп 29 раз сделал то, чего хотел Путин, пишет Politico. В последние недели Трамп и его окружение ослабили НАТО, поддержали ультраправые движения в Европе и анонсировали торговую войну с ЕС из-за "очень несправедливого" отношения к США. Все это укрепляет мнение европейских политиков и дипломатов, что Трамп фактически играет на стороне Кремля.

Мир вокруг Трампа меняется стремительно, и следить за событиями бывает сложно. Вот краткий обзор 29 случаев, когда Трамп поддерживал Путина в течение первого месяца возвращения к власти:

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1. Прямой контакт с Путиным: Через три года после полномасштабного вторжения России в Украину Трамп решил возобновить диалог с Путиным, несмотря на санкции и ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. 12 февраля состоялся 90-минутный телефонный разговор.

2. Похвала Путина: "Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого звонка", - заявил Трамп, добавив, что они говорили о "Великой истории наших наций и совместной борьбе во Второй мировой войне".

3. Возвращение России в G7: "Я бы хотел, чтобы они вернулись. Я считаю, что выбросить их было ошибкой", - сказал Трамп журналистам.

4. Сохранение российского контроля над оккупированными территориями: Министр обороны Трампа Пит Гегсет назвал возвращение всех украинских территорий "нереалистичной" целью, чем фактически подорвал позиции Киева на переговорах.

5. Признание преимущества России в переговорах: Трамп отметил, что Россия имеет "карты" в мирном процессе, поскольку контролирует значительную территорию Украины.

6. Согласие с требованием Путина по НАТО: Гегсет отметил, что войска НАТО в Украине не подпадают под "статью 5" Альянса.

7. Отказ от отправки войск США в Украину: Еще одна уступка в пользу Кремля.

8. Призыв к Европе самостоятельно решать свои вопросы безопасности: Россия обеспокоена действиями США, но не боится слабой Европы.

9. Переговоры с Россией в Саудовской Аравии: Трамп предоставил Путину уступки еще до начала диалога, не выдвигая никаких условий.

10. Отстранение Украины от переговоров: Зеленский не был допущен к обсуждениям.

11. Исключение ЕС из процесса мирного урегулирования: Европейские дипломаты возмущены, но США игнорируют их запросы.

12. Перекладывание ответственности за войну на Зеленского: Хотя войну начала Россия, Белый дом теперь заявляет другое.

13. Критика Зеленского: Такая риторика помогает Кремлю подорвать поддержку украинского президента.

14. Отсутствие критики Путина: Ни одного слова осуждения в его адрес.

15. Доверие к Путину: "Я не думаю, что он лжет", - сказал Трамп.

16. Призыв к выборам в Украине во время войны: Россия заинтересована в смене власти в Киеве.

17. Сокращение финансирования международных наблюдателей: Это облегчает вмешательство Москвы в избирательные процессы.

18. Обвинения Зеленского в "диктатуре": Очередной шаг в духе российской пропаганды.

19. Подготовка инвестиционных соглашений с Россией: Обсуждались совместные проекты в Арктике.

20. Прекращение финансирования демократических НПО (неправительственных организаций - УНИАН): Кремль давно требует этого от США.

21. Атака на права человека: Путин и Трамп имеют сходные взгляды на социальные вопросы.

22. Критика европейской миграционной политики: Это отвечает интересам Кремля.

23. Поддержка пророссийского кандидата в Румынии: Келина Георгеску победил на выборах при сомнительных обстоятельствах.

24. Атака на Германию: Вэнс критиковал власти страны.

25. Поддержка AfD в Германии: Ультраправые партии имеют тесные связи с Кремлем.

26. Поддержка Reform UK в Великобритании: Ее лидер Найджел Фарадж неоднократно хвалил Путина.

27. Отрицание термина "российская агрессия" в G7: Фактически Москва получила дипломатический бонус.

28. Победа на выборах в США: Кремль явно радуется возвращению Трампа.

29. Намек на изменение конституции США для продления срока правления: Путин уже сделал это в России.

Что предшествовало

Ранее Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в начале войны, заявив, что он "никогда не должен был ее начинать". Позже Трамп продолжил критику Зеленского, сказав, что тот проделал "ужасную работу" на посту главы страны, и обвинил его в использовании США для получения помощи.

Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в отказе проводить демократические выборы во время действия военного положения. Трамп также заявил, что Зеленский имеет рейтинг 4%.

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