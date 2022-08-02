По его мнению, США действовали "нагло".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказался о напряженной ситуации вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Американцы "продавили" - взяли и нагло "сели" на Тайвань, показав всем, кто на Земном шаре хозяин", - отметил он.

Советник главы ОП отметил, что событие напомнило ему "старые добрые США, которые никогда никого не боялись".

"Всерьёз можно было не надеяться, что КНР начнёт 3-ю мировую войну. В договорённости между Си Цзиньпином и Джо Баденом я не очень верю, потому что договориться невозможно. Это всё игры в преддверии ноябрьских выборов в США. Демократам нужно срочно что-то показать, что не только республиканцами жив человек", - сказал Арестович.

Напомним, также Арестович рассказал о работе ВСУ на юге Украины. Советник главы Офиса президента заявил, что потери оккупантов при ударе по эшелону в Бриловке, скорее всего, больше озвученных ранее.

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