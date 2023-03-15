Они продлятся до конца недели.

Три страны - Китай, Иран и Россия - с сегодняшнего дня проводят военные учения в Оманском заливе.

"В соответствии с договоренностями военных России, Китая, Ирана и других стран, военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения "Пояс морской безопасности-2023" в Оманском заливе" , - сообщает Минобороны КНР.

Отмечается, что новые учения были разработаны на основе предыдущих китайско-иранско-российских совместных морских учений, проведенных в 2019 и 2022 годах.

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"Китай направил эсминец с управляемыми ракетами Nanning для участия в учениях", – отмечает ведомство.

Совместные учения России, Китая и других стран

В конце февраля в Индийском океане проходили совместные военно-морские маневры России, Китая и ЮАР.

Учения длились три дня, военные проводили артиллерийские стрельбы, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, потерпевшему бедствие в море, и личному составу. Сообщалось, что во время учений может состояться испытательный пуск российской гиперзвуковой крылатой ракеты"Циркон".

Разведывательное управление Министерства обороны США считает, что сейчас Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия.

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