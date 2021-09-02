Американка Диана де Вег призналась в тайной связи с экс-президентом США Джоном Кеннеди в августе 2021 года.

Джон Кеннеди проводил совместное время со своей предполагаемой любовницей Дианой де Вег в квартире, которая принадлежала экс-президенту США.

Об этом пишет New York Post.

По рассказам 83-летней женщины, она встречалась с Кеннеди в его квартире на Боудоин-стрит, 122 в городе Бостон (штат Массачусетс), с 1958 по 1962 год.

Жилье обходилось Кеннеди в 95 долларов в месяц. Площадь бывшей квартиры под номером 36 составляла 67 квадратных метров. Она находилась в здании 1926 года из красного кирпича. В ней была небольшая гостиная, кухня с дверью, две спальни и ванная комната.

Американка де Вег призналась в тайной связи с экс-президентом США Джоном Кеннеди в интервью изданию Air Mail в августе 2021 года. По ее словам, их роман начался в 1958 году, когда ей было 20 лет, а сенатору Джону Кеннеди - 41. На тот момент Джон уже пять лет как был женат на Жаклин Бувье и воспитывал с ней двоих детей.

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Автор: Денис Прядко