Убийцу Кеннеди пытались зарезать в американской тюрьме - СМИ

Серхан отбывает наказание за убийство нью-йоркского сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году.

В тюрьме возле Сан-Диего, США, ранили ножом 75-летнего Серхана Серхана, отбывающего наказание за убийство Роберта Кеннеди, брата американского президента.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Guardian.

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«Охрана отреагировала быстро и обнаружила заключенного с ножевыми ранениями. Он был перевезен в больницу, его состояние стабильное», — говорится в сообщении калифорнийского Департамента исправительных учреждений.

В пресс-релизе не называют имени Серхана Серхана, однако анонимный источник в правительстве подтвердил журналистам, что речь идет именно о нем.

Серхан отбывает наказание за убийство нью-йоркского сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году. Стрельба произошла в отеле Амбассадор в Лос-Анджелесе сразу после того, как брат убитого американского президента объявил о победе в праймериз Демократической партии.

Палестинец Серхан называет мотивом своего преступления то, что Роберт Кеннеди поддерживал Израиль.