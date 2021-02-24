Бывшие главные шпионы США и Румынии написали книгу о том, как обвиненный в убийстве американского президента Ли Харви Освальд стал агентом КГБ.

Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди организовал СССР. И Генеральный секретарь Никита Хрущев лично отдал приказ расправиться с ним американцу, который был завербован КГБ.

Такие утверждения описали в своей новой книге два бывших директора разведок, работавших по обе стороны Железного занавеса. Как пишет Gazeta Wyborcza книга называется "Операция "Дракон". Секретная война Кремля с Америкой". И она разжигает новые теории на тему одного из самых таинственных политических убийств в истории. Авторами выступили Роберт Джеймс Вулси, который возглавлял ЦРУ в 1993-1995 годах, а также бывший глава разведки коммунистической Румынии генерал Ион Пачепа, который впоследствии стал перебежчиком на сторону Запада. В прошлом месяце Пачепа умер от COVID-19.

Читайте такжеDie Welt: Миру грозит ядерная анархия, о которой предупреждал КеннедиОба бывших разведчика утверждают, что убийца Кеннеди - Ли Харви Освальд - на самом деле был агентом КГБ. А лидер СССР Никита Хрущев лично отдал приказ убить 35-го президента США. Ситуация осложнилась, когда Москва отказалась от планов по убийству. Но Освальд настаивал на миссии. Авторы книги утверждают, что все доказательства по делу об убийстве Кеннеди содержит 26-томный рапорт так называемой "Комиссии Уоррена". Но многие из них не были правильно истолкованы.

"Расшифровка доказательств указывает на то, что убийца Джона Кеннеди - Ли Харви Освальд - провел тайную встречу в городе Мехико со своим советским офицером-куратором, который принадлежал к 13-му департаменту КГБ, ответственному за убийства за рубежом", - говорится в книге Вулси и Пачепы.

Освальд был агентом КГБ?

Авторы утверждают, что СССР завербовал Освальда в 1957 году, когда он был морским пехотинцем и проходил службу в Японии. Несколько лет он выполнял различные тайные задания. В частности, он собрал информацию, которая позволила Советскому Союзу в 1960 году сбить самолет американского пилота-шпиона Гэри Пауэрса. В 1962 году Освальд должен был получить приказ самого Хрущева убить президента Кеннеди.

"Освальд хотел остаться в СССР. Но его убедили вернуться в США и убить президента Кеннеди, которого Хрущев презирал", - говорится в книге.

Освальд вернулся в Америку в июне 1962 года. Авторы утверждают, что с июня по апрель 1963 года Москва изменила задачу. Но Освальд слишком увлекся своей миссией и решил довести ее до конца.

"Освальд знал, что на задание его назначил сам Никита Хрущев. Поэтому он был убежден, что у него все удастся. В то же время КГБ и соратники Хрущева осознали, что безумный замысел их лидера мог иметь роковые последствия для репутации СССР. Один неудачный шаг и ядерная война была бы на расстоянии вытянутой руки", - пишут Вулси и Пачепа.

Освальд хотел вернуться в СССР

Читайте такжеNewsweek: В 2021 году "Часы судного дня" показывают, что к гибели человечества остались секундыБывшие офицеры разведки США и Румынии не приводят никаких твердых доказательств того, что Москва действительно отдала, а затем отменила такой приказ. В подтверждение своих утверждений они цитируют письма и свидетельства о встречи Освальда с агентами КГБ. В одном из таких писем от первого июля 1963 года Освальд просит посла СССР о выдаче отдельных виз для него, его жены и дочери. Авторы считают, что это говорит об одном: "Освальд хотел, чтобы перед убийством президента Кеннеди его жена и дочь переехали в СССР. А после окончания миссии ему требовалась отдельная виза для себя".

Другое письмо, датированное 9 ноября того же года, то есть менее чем за неделю до убийства Кеннеди, было написано после возвращения Освальда из Мехико. В письме говорилось о встрече с"товарищем Костиковым". Авторы поясняют, что, скорее всего, речь идет о "Валерии Костикове, офицере 13-го отдела".

Книга бывших разведчиков США и Румынии также привлекает внимание к советской дезинформации после убийства Кеннеди. По мнению авторов, пропаганда должна была отвести подозрения от россиян. Элементом этой дезинформации также должна была стать книга "Освальд: убийца или козел отпущения?", которую выдали в США в 1964 году. В ней говорилось о том, что Освальд был агентом ФБР с историей работы на ЦРУ". На него якобы переложили вину настоящих убийц, которые были "людьми из ЦРУ и ФБР, а также реакционными нефтяниками". В частности, к таким книга причисляла техасского магната Гарольдсона Лафайета Ханта.

Читайте такжеCNN об украинском АН-225: Как Холодная война создала самый большой в мире самолетВулси и Палчепа замечают, что "нет никаких сомнений", что КГБ сначала завербовал, а затем подготовил к убийству президента Джона Кеннеди. И даже после того, как советская спецслужба отменила миссию, Освальд все равно ее выполнил, потому что "ее поручил его личный кумир - Хрущев".

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Перевод: Лесь Дымань