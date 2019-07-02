Дочь Кеннеди выставила на продажу имение матери (видео)

Начальная цена особняка - 65 миллионов долларов.

Имение жены президента США Джона Кеннеди - Жаклин - уйдет с молотка на аукционе Кристис. Продать усадьбу на побережье Атлантического океана решила дочь пары - Кэролайн.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Начальная цена особняка - 65 миллионов долларов.

На 137 гектарах расположены несколько домов, бассейны, пруды, теннисный корт и зона для охоты.

Жаклин Кеннеди приобрела поместье уже после смерти мужа - в 1979 году. Тогда же его цена была значительно меньше - 1 миллион долларов.