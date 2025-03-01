Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп поссорились во время совместной пресс-конференции в Белом доме 28 февраля. Обидно, что эта ссора произошла публично. И не просто публично, а при большом количестве видеокамер со всего мира.

Все это выглядит, как неудачный день для Зеленского. Однако надо относиться к этому, как к очередному эпизоду драматических отношений в вопросах российско-украинской войны между США (во главе с Трампом) с одной стороны, и Украиной и Европой с другой. Почти сразу после перепалки в Белом доме Европа, в подавляющем большинстве, поддержала Украину. В то же время прозвучали и критические заявления в отношении Трампа.

Сейчас можно говорить, что Трамп перешел определенную линию, за которой процесс формирования антитрамповской оппозиции в США, в том числе и среди республиканцев, выйдет на новый качественный уровень. Даже в команде Трампа линии раскола после пресс-конференции могут стать более заметными.

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Дело в том, что она тоже неоднородна. Есть сам Трамп, который, складывается впечатление, живет предвыборными лозунгами и не получает доклады Госдепа и других служб, например, о том, что его мирные идеи отвергает как раз РФ. Как пример, история, когда во время одной встречи с журналистами, на которой президент США рассказывал о поддержке идеи европейских миротворцев, представители медиа ему сказали, что Путин этого не хочет. И поведение Трампа при этом казалось таким, что он об этом впервые узнал только что, от журналистов...

Еще одна часть команды Трампа - специалисты-прагматики. Среди них - Кит Келлог и Марк Рубио, которые живут в фактаже. Рубио порой вынужден объяснять, что имел в виду Трамп.

И третья группа - это флюгеры-приспособленцы, которые решили вскочить во власть во время выборов. Среди них - Майкл Уолц и Джей Ди Вэнс.

Будет ли сформирована какая-то группа, которая сплоченно (публично или не публично) выступит против нынешних "фокусов" другой части команды? Пока вопрос. Но может получиться так, что Трамп со своей политикой обожжется на Украине. В условиях, когда Украину поддерживают большинство европейских государств, это будет выглядеть как изоляция Трампа от союзников. К тому же, результаты этой пресс-конференции дали возможность ЕС "отблагодарить" президента США за анонсированное введение пошлин на европейские товары.

Кроме того, учитывая, что Трамп ориентируется на общественное мнение, нельзя исключать, что его позиция по Украине снова быстро изменится. То есть, если антитрамповские настроения будут увеличиваться, то он может маневрировать, что-то делать, чтобы оправдываться, что он на самом деле не с Путиным (озвученная президентом США позиция, что он является равноудаленным посредником между Украиной и РФ, очевидно уже не воспринимается серьезно).

По моему мнению, у Трампа сейчас нет приличного выхода из этой ситуации. Ведь фактически Путин требует от США капитуляции (и в соответствии с ультиматумом 15 декабря 2021 года о предоставлении гарантий безопасности России - в частности относительно неприсоединения Украины к НАТО, и в соответствии с "соглашениями", которые россияне называют "Стамбульскими договоренностями"). Поэтому у президента США рано или поздно должно появиться осознание: или капитулировать перед Путиным, или все-таки поддержать Украину. Сейчас он говорит, что может не поддерживать Киев, но на самом деле у него такой опции нет. Ведь не поддержка Украины - это будет поражение США.

Владимир Воля, политический эксперт